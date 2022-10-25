صلاة الكسوف.. كيف تؤدى في المنزل؟

صلاة الكسوف، سيشهد العالم غدًا الثلاثاء كسوفًا جزئيًا للشمس، ويعتبر الكسوف هو الثاني والأخير خلال هذا العام، كما هو الحال في معظم أنحاء العالم العربي وأوروبا وغرب آسيا وشمال شرق إفريقيا، وبالتالي بدأ الناس يبحثون عن كيفية صلاة الكسوف.

وقال رئيس الجمعية الفلكية في جدة، ماجد أبو زهرة، إن الكسوف الجزئي للشمس سيستمر أربع ساعات وأربع دقائق على مستوى الأرض بين الساعة 11.58 صباحًا و 4.02 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأضاف أن الكسوف الجزئي سيكون عميقًا لأنه سيغطي 82 في المائة من قرص الشمس، بينما يكون القمر في أعلى مستوياته في السماء فوق مدينة نيجني فارتوفسك في غرب سيبيريا، وجميع أنحاء المملكة ستشهد مراحل مختلفة من الكسوف.

بين الساعة 01:30 مساءً و 3:50 مساءً، سيكون للمناطق الوسطى والشمالية الشرقية والشرقية من المملكة معدلات خسوف أعلى من المناطق الأخرى، ويحدث عندما يتم تغطية جزء فقط من القرص الشمسي بالقرص القمري.

ما هي صلاة الكسوف

صلاة الكسوف، هي عبارة ركعتان، في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة، وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان، مثل أي صلاة عادية، يؤديها المسلمــون يوميًا، ولكن الاختلاف في تكبيرة الإحرام.

خطوات صلاة الكسوف

تبدأ بـ “تكبيرة الإحرام”، ثم استفتاح الصلاة بقراءة دعاء الاستفتاح، ثم الاستعاذة والبسلمة، وقراءة سورة الفاتحة، أو سورة البقرة أو ما يوزيها في نفس الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا تساوي قراءة مائة آية، ثم القيام من الركوع والتسبيح بحمد الله أثناء الاعتدال.

الركعة الثانية في صلاة الكسوف

تكون بقراء سورة القاتحة، وقراء سورة أقصر من السورة الأولى أو ما تيسر من القرآن الكريم، ثم نركع طويلًا ولكن أقل من المرة الأولى، ثم القيام من الركوم وحمد الله وعدم الإطالة، ثم السجود مرتين، وعدم الإطالة بينهم، ثم قراء التشهد والتسليم.

ووفقًا بعض الفقهاء، لا يتم الجهر في صلاة الكسوف كونها صلاة نهاية، على عكس ما يحدث في صلاة الخسوف الصلاة الليلية، أما عن صلاتها في جماعة أو فردية، فيفضل أن تكون الأولي ولكنه ليس شرطًا لصحتها.

وتصلى صلاة الكسوف مع بدأ الظاهرة، وتستمر حتى ينجلي الكسوف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا حتى ينجلي”، حيث تنتهى الصلاة مع انتهاء ظاهرة كسوف الشمس لأنها مٌقيدة بزواله.

طريقة صلاة الكسوف

صلاة الكسوف، هي عبارة عن ركعتان، في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجودان، ويقرأ المسلم في الركعة الأولى جهرًا، ثم قراءة سورة الفاتحة، وسورة طويلة، ثم يُصلي الثانية كـ الأولى، لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

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