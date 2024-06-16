صلاة عيد الأضحى في منطقة الباحة

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أدى جموع المصلين بمنطقة الباحة اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك ، وذلك في جامع الملك فهد بمدنية الباحة .

وأم المصلين أمام وخطيب جامع الملك فهد بمدينة الباحة خالد محمد يحيى، الذي حمد الله عز وجل على أن مكن لحجاج بيت الله الحرام أداء فريضة الحج في جو مفعم باليسر والطمأنينة تحفهم عناية المولى عز وجل، في ظل ما وفرته وهيأته القيادة الرشيدة- أيدها الله – من إمكانات مادية وبشرية ومرافق خدمية عظيمة تم تسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن ليتسنى لهم تأدية مناسكهم بيسر وطمأنينة.

ودعا الله أن يكتب هذه الأعمال الجليلة والجهود المباركة في موازين حسنات ولاة الأمر في هذه البلاد، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه بما فيه خير الإسلام والمسلمين، سائلاً الله أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يعودوا لبلادهم سالمين غانمين وقد غفر الله لهم جميع الخطايا والذنوب .

وتحدث بن يحيى في خطبته عن فضل يوم النحر وما يتوجب على المسلم عمله في هذا اليوم العظيم من نحر أضحيته متى ما كان قادراً عليها تأسياً بسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، حاثا المسلمين على تقوى الله والعمل الصالح لما فيه من الأجر العظيم, مؤكداً على فضيلة صلة الأرحام وزيارة المرضى والأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى.

وقد أديت الصلاة في محافظات ومراكز وقرى المنطقة كافة.