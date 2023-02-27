صلاح بديل ميسي في باريس سان جيرمان

صلاح بديل ميسي، كشفت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان قام بالتواصل مع المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، خاصة وأن رحيل الأسطورة الأرجينتينية ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الفرنسي يقترب.

تم اصطفاف نجم ليفربول صلاح كبديل لميسي في حال قرر الأرجنتيني عدم تمـــديد عقده في العاصمة الفرنسية، حيث سينتهي عقده في نهاية الموسم، وزعم صديقه وزميله السابق سيرخيو أغويرو أنه كان سينضم إلى فريق نيولز أولد بويز في موطنه روزاريو.

في غضون ذلك، عانى صلاح بسبب معاييره العالية هذا الموسم، وقد يكون الصيف المقبل هو الأخير له في الفريق اللإنجليزي.

ووفقًا لـ “الصحفي رودي جاليتي” على موقع تويتر “في حالة وداع ميسي في الصيف، فقد حدد باريس سان جيرمان بالفعل بديلا محتملا في صلاح، وتم بالفعل الاتصال مع اللاعب المصري الذي سينتهي عقده مع ليفربول الأيمن في عام 2025، والوضع آخذ في التطور”.

وتم التقاط صور لصلاح وهو يتناول الطعام مع رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي في مطعم باهظ الثمن بلندن في يناير.

يحتل ليفربول المركز الثامن فقط في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، على بعد سبع نقاط من مراكز دوري أبطال أوروبا، لكن صلاح أظهر لمحات من قدرته التي لا شك فيها.

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