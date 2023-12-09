صلاح وإليوت يقودان ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي

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عتلى فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز 2 – 1 خلال المباراة التي جمعتهما، يوم السبت، في الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفقاً “للعربية”.

وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ولكن الفريق تلقى ضربة موجعة بعد طرد جوردان أيو في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة التالية تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل عندما سدد المصري محمد صلاح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي كريستال بالاس وعانقت الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل هارفي إليوت الهدف الثاني لفريق ليفربول عندما مرر صلاح الكرة إلى إليوت ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

ورفع ليفربول رصيده إلى 37 ليعتلي صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطة أمام أرسنال الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على أستون فيلا في المباراة التي تجمعهما في لاحق من اليوم.

وأصبح هذا الانتصار هو الحادي عشر لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف أمام بورنموث.

وباتت هذه الخسارة هي الثامنة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلها.