صلاح يكسر حاجز الصمت ويطالب العالم بوقف “مجازر” غزة في رسالة بالفيديو

وقال صلاح في أول رسالة صوتية باللغة الإنجليزية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة”.

وأضاف: “شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها”.

وطالب صلاح بضرورة وقف (المجازر) التي تحدث في غزة، قائلًا: “يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا”.

وتابع: “يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى”.

وواصل: “يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا”.

وأتم صلاح رسالته الصوتية: “أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود”.

تبرع صلاح لدعم أهالي فلسطين

وسبق وأن أعلن الهلال الأحمر المصري منذ أيام عن تبرع محمد صلاح من أجل تقديم المساعدات لأهالي فلسطين بعد الكوارث الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني.