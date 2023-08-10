صناعة الفخار .. فن وإبداع تراثي يقدمه مهرجان بيت حائل لزواره

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تعد صناعة وتشكيل الفخار من الصناعات والحرف اليدوية التراثية القديمة، التي تعتمد على رسم التصميم الخاص بقطعة الفخار قبل البدء بصناعتها، وتستخدم الطين مادة أساسية في صناعته ، بحيث يتم وضعه في النار ليُصبح أكثر صلابة وقوة، مع الأخذ في الاعتبار أن الطين مادة يسهل تطويعها بأشكال مُتعدّدة عملية وجمالية.

وتشارك الفنانة التشكيلية بشاير العتيبي في حرفة تشكيل الفخار ضمن أركان فعاليات مهرجان بيت حائل في نسخته الثانية والمقام بأجا بارك ، حيث بينت أنها بدأت في حرفة صناعة وتشكيل الفخار منذ (سنتين) تقريبًا ، مشيرة إلى أنها انتقلت من مجال الفن التشكيلي إلى حرفة الفخار التي وجدتها من الحرف المميزة ، مؤكدة أن الدافع الذاتي دفعها لتعلم صنع الفخار أولاً ومن ثم إضافة النقوش والرسم عليه.

وأفادت العتيبي أن صناعة الفخار تمر بعدة مراحل تتمثل في خلط خامة الطين الجافة بالماء بحيث تترك فترة لتجف مع بقاء نسبة بسيطة من الماء للمرحلة التالية، حيث تصبح جاهزة للعجن وتعجن من خمس إلى عشر دقائق بالقدم ، بعدها تؤخذ كتلة من الطين حسب حجم الجسم المراد تشكيلة ، وتشكيل الفخار يدويًّا لتكوين الشّكل المطلوب، وبعد الانتهاء يوضع تَحت أشعةِ الشّمس ليجف، بَعدها يوضع بفرن حتى يَتماسك أكثر ، ويمكن أيضًا تشكيل الفَخار باستخدام القوالب الجاهزة التّي تسهل العمل ، مبينة أن تجربتها في مهرجان بيت حائل ، ساعدها على عرض مواهبها في مجال الحرف .