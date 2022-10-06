” صناعة علامة تجارية واعدة في السوق السعودي ” ندوة في معرض الكتاب

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ناقشت ندوة “صناعة علامة تجارية واعدة في السوق السعودي” على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، قصص نجاح سيدات من أرض الوطن، شارك فيها مصممات الأزياء السعوديات نوف السديري، وأروى العماري، وأدارتها الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، وذلك في مسرح تونس الخضراء.

وطرحت الندوة عددا من المحاور أهمها: أسس تأسيس العلامة التجارية والمخاطر في بداية العمل، والمنافسة في السوق، وسر الاستمرارية، ومقومات النجاح، وأسرار الصمود و السمات الشخصـية، والمهـارات الفنيـة اللازمـة لرحلـة صاحب العلامة التجارية في قطاع الأزياء في السعودية، وأدوات المصمم الضرورية لخوض قطاع الأزياء الواعد.

واستعرض المشاركون في الندوة، قدرة المرأة السعودية في مجال التصميم، والمحافظة على الهوية الوطنية، وتلبية احتياجات جميع الفئات العمرية .