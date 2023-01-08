“صندوق أرامكو” يستثمر في 30 شركة ناشئة عالمية تقدم حلولا تقنية

المناطق_متابعات

استثمر صندوق رأس المال الاستثماري “Prosperity7” التابع لأرامكو السعودية في 30 شركة ناشئة عالمية تقدم تقنيات وحلولا في مجالات متعددة.

وقالت أرامكو السعودية لـ”الاقتصادية”، إنها رصدت ارتفاعا في القيمة السوقية للشركات التي استثمر فيها الصندوق خلال العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة رأس المال المستثمر، إضافة إلى تحقيق الصندوق ارتفاع إضافي في 2022 رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع الاستثمار.

وأشارت إلى أن ذلك تحقق بفضل وجود فريق استثماري متميز في تقييم الفرص الاستثمارية في الشركات الناشئة حيث أثبت الفريق مرونة وقدرة في التطور رغم التحديات الاقتصادية.

وأضافت “تقدم الشركات التي استثمر فيها الصندوق تقنيات وحلولا في مجالات عدة من ضمنها: المالية، السحابية، الروبوتات اللوجستية والخدمية، تقنيات طبية والصحية، ومجالات الحركة والتنقل. مؤكدة استمرار الصندوق في تحقيق أهدافه في الاستثمار ودعم الشركات الناشئة العالمية التي تقدم حلولا مبتكرة وتقنيات مستقبلية واعدة بأداء متميز.

وذكرت أن الصندوق تأسس برأسمال مليار دولار أمريكي في المرحلة الأولى، حيث تم استثمار نحو ثلثي رأس المال الحالي. وأضافت انها تقوم الآن بإعداد استراتيجية الصندوق للمرحلة المقبلة بما يتناسب مع استمرارية نجاح الصندوق والنمو باستثماراته في القطاعات المختلفة، واستمرارية ونمو تغطيته الجغرافية.

وأوضحت أرامكو، أن الصندوق حقق خططه في زيادة حجم فرق الاستثمار الدولي، كما نجح في بناء شراكات مع أهم الصناديق المحلية والعالمية والتعاون معها في الاستثمارات المختلفة وتطوير استراتيجيات الاستثمارات بشكل مستمر.

وأضافت أن الصندوق زاد عدد استثماراته في مجالات جديدة واعدة، حيث تغطي الاستثمارات الحالية جميع القطاعات تقريبا، كما يقوم الصندوق بجهود حثيثة في تطوير الأعمال والتواصل الدائم مع الجهات الخاصة والعامة المختلفة للمساهمة في إيصال أحدث التقنيات إلى المملكة.

وقالت شركة أرامكو “تمكن الصندوق من ترسيخ وجوده ليس بمجرد استثماراته، لكن أيضا من خلال قيمته المضافة إلى الشركات المستثمر فيها، كما يقدم الصندوق دعما لرواد الأعمال لتحقيق استراتيجياتهم لتطوير أعمالهم وذلك من خلال التنسيق وتكوين علاقات ذات مصلحة متبادلة مع المنشآت ورواد الأعمال المحليين”.

وأكدت الشركة أن “Prosperit7” صندوق استثمارات دولي له استثمارات حول العالم، وأن المرحلة الأولى انصب التركيز فيها على السوقين الأمريكية والصينية، حيث تكمن أكثر الاستثمارات والشركات الناشئة، إذ تم تأسيس أربعة مكاتب في كل من نيويورك وكاليفورنيا، إضافة إلى بكين وشنغهاي.

وأضافت “أما في المرحلة المقبلة ومع نمو الصندوق ستتم دراسة إضافة مكاتب حسب الحاجة في كل من أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية بما يتناسب مع حجم النمو والاستثمارات المتوقعة في تلك المواقع”.

وحول أبرز خطط الصندوق لعام 2023، أكدت أرامكو استمرار الصندوق في البحث وتقييم الفرص الاستثمارية في الشركات الناشئة العالمية، وأيضا دعم التطور التقني المستمر.

وتوقعت أرامكو ازدياد التحديات في المرحلة المقبلة مع المتغيرات الشديدة التي يشهدها قطاع الاستثمارات عموما، والاستثمارات في الشركات الناشئة خصوصا، حيث يشكل هذا التحدي فرصة ممتازة للاستثمارات طويلة الأجل، مؤكدة حرصها على إيجاد أفضل الفرص هذا العام.

ويعد “Prosperit7” أحد صناديق استثمارات ارامكو السعودية، الذي ينضم تحت إدارة شركة أرامكو فينتشرز، التي تضم أيضا صندوق استثمارات أرامكو السعودية الاستراتيجية والرقمية (صندوق استثمارات مشاريع الطاقة “SAEV” سابقا) إضافة إلى صندوق استثمارات الاستدامة “Sustainability Fund” الذي أطلق في 2022 الذي يسعى إلى الاستثمار ودعم الشركات الناشئة العالمية القائمة بتطوير تقنيات وحلولي تدعم طموح أرامكو السعودية بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي تقع ضمن النطاقين 1 و2 في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول 2050.

وتعزز هذه الاستثمارات في الشركات الناشئة والواعدة من استمرار ريادة أرامكو السعودية ومساهمتها في تطوير أحدث التقنيات الواعدة والمساهمة في توطين تلك التقنيات في أعمال الشركة وفي جميع القطاعات في المملكة تماشيا مع رؤية 2030.