صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي في الدمام يطلق برنامج “حاضنة المشاريع الصناعية”

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أطلق صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي في الدمام اليوم، النسخة الثانية من برنامج حاضنة المشاريع الصناعية، بمشاركة ١٣ جهة حكومية، وذلك لتقديم الجلسات الإرشادية والاستشارات اللازمة والتعريف بالخدمات المقدمة، لرواد الأعمال في مختلف القطاعات، وذلك بمقر الصندوق في مدينة الدمام.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق حسن بن علي الجاسر، أن الصندوق يسعى من خلال هذا اللقاء لفتح آفاق أوسع لمستقبل المشاريع الوطنية في المملكة والإجابة عن استفسارات رواد الأعمال من خلال حضور الجهات المختصة، كما يسعى إلى تحقيق الاستفادة الشبابية من الموارد و الدعم الذي يقدمه الصندوق من خلال إكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من خلق مشاريع مستدامة في قطاع ريادة الأعمال لخلق مشاريع مستدامة لدعم اقتصاد المملكة على المدى الطويل.