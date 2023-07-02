صندوق الاستثمارات العامة الأول في الشرق الأوسط والسابع عالميًا في معايير الحوكمة

وأضاف “حيث كان له الأثر الأكبر في دعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، فقد نظم أكبر مزادات طوعية من نوعها على مستوى العالم والتي بيع فيها 3.6 مليون طن من أرصدة الكربون الطوعي لعدة جهات وشركات محلية وعالمية علاوة على إنجازاته كونه أوّل صندوق ثروة سيادي يصدر سندات خضراء، بما في ذلك إصدار سندات خضراء لمدة 100 عام لأول مرة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.5 مليار دولار؛ وأوّل صندوق سـيـادي في المنطقة يعلن استهدافه الوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون”.