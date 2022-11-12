صندوق الاستثمارات العامة: نستهدف الوصول للحياد الصفري بحلول 2050

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قال محافظ ‎صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميّان، إن المملكة تسعى لإرساء اقتصاد مستدام يمكنه الاستمرار لمدة 100 عام قادمة

وأضاف محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050.

وأوضح ياسر الرميان: بيع 1.4 مليون طن من الرصيد الكربوني ونسعى إلى اقتصاد مستدام.

وأشار إلى شركة “سير” التي أطلقها ولي العهد مؤخراً وتتبع لنصدوق الاستثمارات، وهي أول سيارة سعودية تُصنع خارج الولايات المتحدة، مبيناً أنها تسعى لبناء 328 ألف سيارة كهربائية سنويًا.

وانطلقت صباح اليوم (السبت) فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، الذي يُعقد بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 27″، المقام في مدينة شرم الشيخ بمصر.