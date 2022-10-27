صندوق الاستثمارات العامة والأسواق الاقتصادية الناشئة.. ما المستهدفات؟

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يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ ومن أجل ذلك اتخذ آلية مرسومة، تساهم في خلق قطاعات جديدة وواعدة، وتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات.
فرؤية الصندوق واضحة جدًّا باستهداف أن يكون قوة محركة للاستثمار، وأن يصبح الجهة الاستثمارية الأكثر تأثيرًا في العالم، وأن يدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة، تساهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويدفع بذلك عجلة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
ذلك الهدف الكبير الذي يعمل من أجله الصندوق، وهو خلق قطاعات جديدة، وتوليد فرص العمل، كان الدافع الأكبر والأبرز لاستهدافه تأسيس شركات إقليمية بهدف الاستثمار في كل من (الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وعُمان)، بعد أن سبقهم إنشاء الشركة السعودية-المصرية للاستثمار في أغسطس الماضي.
وهو ما يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة؛ الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق، وتنويع مصادر دخل السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
ما المستهدفات؟
تستهدف الشركات الست الاستثمار في قطاعات محددة في كل دولة؛ وهو ما يسهم في نمو وازدهار تلك القطاعات في الأسواق والمنطقة. وفي هذا السياق ستعمل الشركات الاستثمارية بالتعاون مع الرواد من الشركاء في كل سوق لتعزيز الشراكات والفرص الاستثمارية.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الاستثمارات في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وتنمية وتعزيز الشراكات لمحفظة الصندوق، والقطاع الخاص السعودي، وتطوير العديد من الفرص الاستثمارية في الأسواق والمنطقة.
وستعمل الشركات الاستثمارية على إيجاد عوائد مالية أو قيمة مستدامة، تضيف للاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق. وسيدعم هذا التوجه بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، تسهم في تحقيق عائدات مستدامة؛ لتعظيم أصول الصندوق، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ إذ ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات، وذلك بحسب المعلن في سياق إعلان إنشاء تلك الشركات خلال اليوم الثاني من النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض.