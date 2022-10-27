صندوق الاستثمارات العامة والأسواق الاقتصادية الناشئة.. ما المستهدفات؟

وستعمل الشركات الاستثمارية على إيجاد عوائد مالية أو قيمة مستدامة، تضيف للاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق. وسيدعم هذا التوجه بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، تسهم في تحقيق عائدات مستدامة؛ لتعظيم أصول الصندوق، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ إذ ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات، وذلك بحسب المعلن في سياق إعلان إنشاء تلك الشركات خلال اليوم الثاني من النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض.