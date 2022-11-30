صندوق الاستثمارات العامة يحصل على قرض بـ17 مليار دولار من 25 مؤسسة مالية عالمية

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار «ما يعادل 63.75 مليار ريال» لمدة تصل إلى 7 سنوات، حيث يُعد القرض المجمع الأكبر من نوعه من حيث الحجم والمدة والأول من نوعه في عدد المؤسسات المالية العالمية المشاركة فيه.

الصفقة تمت بالتعاون مع 25 مؤسّسة مالية

فقد تمت الصفقة بالتعاون مع 25 مؤسّسة مالية في كل من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وآسيا، والشرق الأوسط، كما تجاوزت نسبة التغطية للقرض الجديد أكثر من الضعف مقارنة بالقرض الذي حصل عليه الصندوق في عام 2018 والبالغ 11 مليار دولار بالتعاون مع 15 مؤسسة مالية، والذي سيتم سداده قبل موعده، وفقاً “للعربية”.

القرض الجديد جزء من إستراتيجية الصندوق التمويلية

ويشكل القرض الجديد جزءًا من استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى، وخطته التمويلية لعام 2022، التي تتضمن عدة أدوات للتمويل تضمن وصول الصندوق لمصادر تمويل متنوعة ومستدامة في كل من الأسواق الخاصة والعامة.

وصرّح رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي فهد السيف، أن القرض الجديد نجاح الصندوق في تحقيق أهداف إستراتيجيته التمويلية متوسطة المدى.

القرض يُسهم في تحقيق أهدافه الإستراتيجية

وأوضح أن حصول صندوق الاستثمارات العامة على القرض الجديد، يعتبر إنجازًا مهمًا، حيث أن قيمته تتجاوز أيًا من القروض التي تم تجميعها من حيث الحجم والمدة، مع مجموعة متنوعة من المؤسّسات المالية الدولية، وسيواصل الصندوق البحث عن مصادر تمويل جديدة؛ بما يُسهم في تحقيق أهدافه الإستراتيجية.

ويعمل الصندوق على تطوير أوجه التعاون بين المحافظ الاستثمارية لخلق قيمة استراتيجية وتشغيلية، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز المركز المالي وفقاً لاستراتيجية التمويل لديه، حيث تتمثل مصادر تمويل أعمال الصندوق واستثماراته في أربعة موارد أساسية، تشمل:

1 – القروض وأدوات الدين.

2 – العوائد المبقاة من الاستثمارات.

3 – زيادة رأس المال عن طريق الدولة.

4 – الأصول المملوكة للحكومة التي تحوّل ملكيتها للصندوق.