صندوق الاستثمارات العامة يرعى ثلاث سلاسل لرياضة السيارات الكهربائية

المناطق_الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الاثنين عن شراكة لعدة سنوات مع بطولتي فورمولا “ئي” لسباقات السيارات الكهربائية وإكستريم “ئي”، وسباق القوارب السريعة (ئي 1) “لتعزيز” نمو السباقات الكهربائية على مستوى العالم.

وقال الصندوق إن الشراكة التي تحمل اسم (إلكتريك 360) ستعزز أيضا الابتكار التكنولوجي ومستقبل التنقل بواسطة السيارات الكهربائية.

وتسعى السعودية لأن تكون مزوداً رائدا لجميع أنواع الطاقة مع خطة انتقال تتضمن الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون.

وقال أليخاندرو عجاج مؤسس البطولات الثلاث لرويترز :”إنها دفعة أخرى لصندوق الاستثمارات العامة في عالم الرياضة. وبالنسبة لرياضة السيارات الكهربائية، فمن رائع أن نحظى بدعمهم لجميع البطولات الثلاث”.

وصندوق الاستثمارات العامة السعودي هو الداعم المالي الرئيسي لشركة (ليف جولف) ولديه محفظة رياضية تشمل رياضات التنس وملكية أندية كرة القدم في الداخل والخارج، بما فيها نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة لأنشطة في رياضة ملاكمة وسباقات فورمولا 1 للسيارات.

ويملك الصندوق بالفعل حصة خمسة بالمئة في فورمولا ئي وما يقرب من 50 بالمئة من (إكستريم ئي) للطرق الوعرة، والتي تمر بعام انتقالي قبل أن تتحول إلى سلسلة (إكستريم اتش) التي تعمل بالهيدروجين، بالإضافة للسلسلة الجديدة (ئي 1).