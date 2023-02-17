صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته في “نينتندو” إلى 8.26 %

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أظهر إفصاح اليوم الجمعة أن صندوق الاستثمارات العامة رفع حصته في شركة نينتندو من 7.08%، إلى 8.26%، في ثاني إفصاح عن زيادة الحصة هذا الأسبوع بعد إفصاح سابق يوم الأربعاء.

ويعمل الاستثمارات العامة على توسيع استثماراته في عملاق الألعاب الياباني، وكذلك في شركة إمبريسر السويدية و(في.إس.بي.أو) الصينية المدعومة من شركة تينسنت هولدنجز.

كان صندوق الاستثمارات العامة قد نفذ أول استثمار رئيسي له في سوق الألعاب الصينية، بعد أن شارك في جولة تمويل لشركة منظمة لبطولات الرياضات الإلكترونية والمدعومة من شركة “تينسنت هولدينغز”.

يأتي ذلك، بعدما استثمرت “مجموعة سافي للألعاب”، وهي وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، 265 مليون دولار في شركة “VSPO”، التي تروج وتدير أحداث ألعاب تنافسية مثل “League of Legends”، و”بابجي”.

ولم تفصح الشركة التي مقرها شنغهاي، والمعروفة سابقاً باسم “VSPN”، والمدعومة أيضاً من قبل شركة “Sequoia China” ومجموعة “Susquehanna International Group”، عن تقييمها في جولة التمويل من الفئة C. وأصبحت “Savvy” الآن أكبر مالك منفرد للأسهم في “VSPO”، وفقاً لبيان صدر أمس الخميس.

ويمكن أن يساعد التمويل “VSPO” على إعادة إنتاج الألعاب الاحترافية في الصين بعد فترة هدوء استمرت عامين، عندما أدت القيود المفروضة على الوباء وحملة بكين على قطاع الإنترنت إلى تهدئة أكبر ساحة ألعاب في العالم.

مرت الشركة الناشئة البالغة من العمر 6 سنوات ببضع محاولات متعثرة في طرح عام أولي. وبحثت طرحا عاما أوليا في الولايات المتحدة في عام 2021، ثم قدمت في هونغ كونغ العام الماضي، أثناء تدقيق بكين المشدد بشأن القوائم الخارجية.

وكانت “تينسنت” أكبر عميل ومستثمر خارجي لـ “VSPO” بحيازة 13.5% في الشركة، وفقاً لوثيقة التسجيل المسبق للشركة في يناير 2022. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، قفزت إيرادات “VSPO” بنسبة 144% إلى 1.3 مليار يوان (190 مليون دولار)، من خلال القيام بأنشطة تجارية مثل تنظيم البطولات والرعاية وإدارة صفحات المعجبين.

ولدى “VSPO” أكثر من 1400 موظف في شنغهاي وتشنغدو وسيول، وتخطط لفتح مكاتب جديدة في لوس أنجلوس والرياض. وقالت الشركة إنها تشارك في أكثر من 70% من مسابقات الرياضات الإلكترونية في الصين.

بنى صندوق الاستثمارات العامة حصص في شركات ألعاب مدرجة مثل “Activision Blizzard Inc”، و”نينتيدو”.