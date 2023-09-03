صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على كامل حصة سابك في الشركة السعودية للحديد والصلب “حديد” بقيمة 12 مليار ريال

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأحد، الاستحواذ على كامل حصة شركة “سابك” للبتروكيماويات في الشركة السعودية للحديد والصلب “حديد” بقيمة 12 مليار ريال.

من ناحيتها، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، توقيع اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على كامل حصة سابك في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد).

وقالت الشركة في بيان، لهيئة السوق السعودية “تداول”، إن (سابك) باعت نسبة 100% من حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) – المملوكة لها بالكامل – إلى صندوق الاستثمارات العامة، بقيمة إجمالية بلغت 12.50 مليار ريال سعودي.