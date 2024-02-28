صندوق الاستثمارات العامة يطلق شراكة استراتيجية مع رابطة محترفي التنس لتعزيز نمو رياضة التنس العالمية

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إطلاق شراكة استراتيجية مع رابطة محترفي التنس، بما يرسّخ الالتزام المشترك للجانبين بتعزيز رياضة التنس العالمية لصالح اللاعبين والمشجعين ومنظمي البطولات، وجميع أصحاب المصلحة على مختلف مستويات هذه الرياضة.

وستمتد الشراكة لعدة سنوات، وبموجبها سيحمل التصنيف الرسمي لرابطة محترفي التنس اسم الصندوق بصفته الشريك الرسمي للرابطة، وسيسهم الصندوق من خلال هذه الشراكة بتعزيز التواصل حول مسيرة اللاعبين وتقدمهم على مدار الموسم، وصولا إلى الاحتفاء بالتميز مع تتويج الفائز بالمرتبة الأولى في نهاية الموسم بمدينة تورينو في إيطاليا.

وسيتعاون الصندوق مع رابطة محترفي التنس في مختلف بطولاتها، بما فيها إنديان ويلز، وميامي، ومدريد، وبكين، ونهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس.

وسيكون الصندوق كذلك شريكا رسمياً في “نهائيات الجيل القادم من رابطة محترفي التنس”، التي ستستضيفها جدة حتى عام 2027، كما يلتزم صندوق الاستثمارات العامة أيضًا بتطوير وإطلاق فرص جديدة للاعبين الشباب ومبادرات تتعلق بمسار اللاعبين المهني، مما يوفر دفعة كبيرة للجيل المقبل من نجوم اللعبة.

وتشكل شراكة رابطة محترفي التنس جزءاً من جهود الرعاية الأوسع لصندوق الاستثمارات العامة، وتتماشى مع استراتيجية الصندوق في اختيار مجالات الرعاية، والتي تتركز على أربعة محاور أساسية هي: الشمولية، والاستدامة، والشباب، والتكنولوجيا.

وسيتعاون الشريكان أيضا للارتقاء بمستقبل اللعبة عالميا على الأمد البعيد وسيسهم الصندوق بشكل فعال في إستراتيجية “وان فيجن” الخاصة برابطة محترفي التنس، التي تركز على العمل المشترك وفرص النمو وتعزيز تجربة المشجعين.

وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لرابطة محترفي التنس ماسيمو كالفيلي: “تمثل شراكتنا الإستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة لحظة مهمة لرياضة التنس، حيث تعد التزاماً مشتركا بتقدم مستقبل هذه الرياضة التي أصبحت اليوم مهيأة لفترة تحوّلية من التطور، نتيجةً لجهود صندوق الاستثمارات العامة وتفانيه في دعم الجيل المقبل من اللاعبين عبر تعزيز الابتكار وصنع الفرص للجميع”.

من جانبه قال مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة محمد الصياد: “يعزز صندوق الاستثمارات العامة جهوده الرعائية المبتكرة، منطلقا من شعاره الثابت ‘نستثمر للأفضل‘. من خلال تعاوننا مع رابطة محترفي التنس، سنكون حافزًا لنمو رياضة التنس العالمية، عبر تطوير المواهب وتعزيز الشمولية ودفع الابتكار المستدام.”

وتشهد رياضة التنس نمواً قويا على مستوى المملكة، إذ ارتفع بين عامي 2019 و2023، عدد اللاعبين المسجلين بنسبة 46% ليصل إلى 2300 لاعب.

وسيستفيد صندوق الاستثمارات العامة من خبرة رابطة محترفي التنس والدعم الذي تقدمه في استحداث فرص التطوير للشباب السعودي، بما في ذلك مرافق التنس الحديثة والتدريب وتطوير مسار اللاعبين في المملكة.