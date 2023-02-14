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‏‎صندوق الاستثمارات العامة يعلن الاستثمار في 4 شركات وطنية رائدة في قطاع خدمات البناء والتشييد

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 14 فبراير 2023 - 12:31 مساءً

المناطق_الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن استثمار ما تصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات ريال سعودي عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة من خلال زيادة رأس مال تمثل حصص أقلية في أربع شركات وطنية رائدة تعمل في مجال خدمات البناء والتشييد، وهي: “شركة نسما وشركاهم للمقاولات”، و”شركة السيف مهندسون مقاولون” و”شركة البواني القابضة”، و”شركة المباني مقاولون عامون”، الأمر الذي سيسهم في تمكين قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريـد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة.

وتبعاً لاستراتيجيات الشركات في تطوير أعمالها، تمتلك الشركات الأربعة سجلاً طويلاً من الإنجازات والنجاحات في إدارة وتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة عبر قطاعات متعددة في مختلف مناطق المملكة، وستساهم شراكتهم مع الصندوق في دعم جهود الشركات لتوسيع عملياتها وأعمالها إقليمياً ودولياً.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 14 فبراير 2023 - 12:31 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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