‏‎صندوق الاستثمارات العامة يعلن الاستثمار في 4 شركات وطنية رائدة في قطاع خدمات البناء والتشييد

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن استثمار ما تصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات ريال سعودي عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة من خلال زيادة رأس مال تمثل حصص أقلية في أربع شركات وطنية رائدة تعمل في مجال خدمات البناء والتشييد، وهي: “شركة نسما وشركاهم للمقاولات”، و”شركة السيف مهندسون مقاولون” و”شركة البواني القابضة”، و”شركة المباني مقاولون عامون”، الأمر الذي سيسهم في تمكين قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريـد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة.