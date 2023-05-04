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صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 4 مايو 2023 - 12:53 صباحًا
وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة

المناطق_متابعات

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1.  البروتوكول والعمليات الخاصة.
  2.  مساعد البروتوكول والعمليات الخاصة.
  3.  محلل أول سكرتارية.
  4.  محلل أول سكرتارية.
  5.  مساعد أول الجودة والحوكمة.
  6.  مساعد نائب الرئيس. محترف التميز التشغيلي.
  7.  والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح الصندوق أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

 رابط التقديم – اضغط هنا .

وفي أبريل الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مساعد نائب الرئيس. محترف التميز التشغيلي.
  2. مساعد البروتوكول والعمليات الخاصة.
  3. محلل أول سكرتارية.
  4. محلل أول سكرتارية.
  5. مساعد أول الجودة والحوكمة.
  6. والمزيد …
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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 4 مايو 2023 - 12:53 صباحًا
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