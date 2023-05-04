صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

طريقة التقديم:

أوضح الصندوق أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – اضغط هنا .

وفي أبريل الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: