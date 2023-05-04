صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- البروتوكول والعمليات الخاصة.
- مساعد البروتوكول والعمليات الخاصة.
- محلل أول سكرتارية.
- محلل أول سكرتارية.
- مساعد أول الجودة والحوكمة.
- مساعد نائب الرئيس. محترف التميز التشغيلي.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضح الصندوق أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – اضغط هنا .
وفي أبريل الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مساعد نائب الرئيس. محترف التميز التشغيلي.
- مساعد البروتوكول والعمليات الخاصة.
- محلل أول سكرتارية.
- محلل أول سكرتارية.
- مساعد أول الجودة والحوكمة.
- والمزيد …