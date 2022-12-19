صندوق الاستثمارات العامة يلتقي بالقطاع الخاص السعودي

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نظم اتحاد الغرف السعودية اليوم (الاثنين) بمقره بالرياض لقاء موسع لصندوق الاستثمارات العامة مع رؤساء وأعضاء الغرف التجارية واللجان الوطنية ومجالس الأعمال.

وناقش اللقاء مسارات التعاون بين الجانبين وسبل تفعيل دور القطاع الخاص السعودي في مشاريع واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة الحالية والمستقبلية وزيادة المحتوى المحلي في مشاريع الصندوق ومشترياته.

وأكد اتحاد الغرف السعودية خلال اللقاء على فعالية نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهمية التواصل مع صندوق الاستثمارات العامة في دعم مسيرة قطاع الأعمال وإيجاد الفرص الاستثمارية له وخلق المبادرات التي تساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية للقطاع الخاص بما يحقق مستهدفات رؤية 2030

وسلط اللقاء الضوء على مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والفرص المتاحة لقطاع الأعمال السعودي فيها وكيفية استفادة القطاع منها بما في ذلك آليات التأهيل والتقديم للمشاريع، فضلاً عن استعراض الدور المحوري للصندوق كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية وقيادة خطة التحول الوطني وتنويع الاقتصاد السعودي.