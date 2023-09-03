“صندوق الاستثمارات” يبيع حصته في “غازكو” بـ 491 مليون ريال

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كشفت شركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي لصندوق الاستثمارات العامة، عن إبرام الصندوق اتفاقية بيع وشراء ملزمة مع شركة جدوى للاستثمار، بصفتها مديرا لصناديق الاستثمار المدارة من قبلها ومحافظ عملائها اليوم الأحد.

ووفقا لبيان الشركة على “تداول”، فإن بموجب الاتفاقية باع صندوق الاستثمارات العامة حصته البالغة 8.19 مليون سهم في شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” (تمثل 10.92% من رأس مال الشركة)، إلى شركة جدوى للاستثمار، وذلك من خلال صفقة خاصة مقابل 491.19 مليون ريال.

ونوهت الشركة بتنفيذ الصفقة كصفقة متفاوض عليها وفق إجراءات التداول والعضوية في السوق المالية السعودية اليوم الأحد.

وبحسب الشركة يخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط بما في ذلك إكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ الصفقة. وسيتم إتمام الصفقة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023م.