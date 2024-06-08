صندوق البحر الأحمر يُطلق الجولة الثالثة من دورته الرابعة لدعم المشاريع في مرحلة التطوير

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أعلن صندوق البحر الأحمر عن إطلاق الجولة الثالثة من دورته الرابعة، المكرّسة لدعم المشاريع في مرحلة التطوير، التي تستمر حتى 30 يونيو 2024.

ويستقبل الصندوق طلبات التقديم من مخرجين من أصول وجنسيات عربية وأفريقية، فاتحًا أبوابه للمشاريع الروائية الطويلة (التي لا تقلّ مدّتها عن 60 دقيقة) جنبًا إلى جنب مع المشاريع الوثائقية وأفلام التحريك.

ويُقدم الصندوق الدعم للمشاريع الجاهزة لإنتاجها والبدء بعمليات التصوير، التي تشمل الأفلام الطويلة (لا تقل عن 60 دقيقة)، سواء الروائية أو التحريك، من مخرجين عرب، أو من أصول عربية، أو من جنسية أفريقية، والمسلسلات (25 – 59 دقيقة للحلقة)، من مخرجين عرب، أو من أصول عربية، أو من جنسية أفريقية، بالإضافة إلى الأفلام القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، سواء الروائية أو الوثائقية أو التحريك، من مخرجين سعوديين.

ويُعدّ صندوق البحر الأحمر قوة ديناميكية في عالم تمويل الأفلام العربية والأفريقية، ويعمل عبر أربع دورات، بما في ذلك دعم المشاريع في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج, حيث أدى تفاني الصندوق في رعاية الإبداع السينمائي إلى دعم أكثر من 250 فيلماً منذ نسخته الأولى في عام 2021 بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات لدعم صناعة السينما الشراكات مع مهرجانات أخرى حول العالم، وتقديم جوائز مالية للمشاريع الاستثنائية.

ودعا صندوق البحر الأحمر الراغبين للتقديم في المرحلة الثالثة للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://redseafilmfest.com/ar/red-sea-fund/.