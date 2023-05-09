صندوق التنمية الزراعية يستعرض أكثر من 180 منتجاً تمويلياً في مهرجان ” العسل والمنتجات الزراعية ” بتبوك

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شارك صندوق التنمية الزراعية في مهرجان ” العسل والمنتجات الزراعية” بمنطقة تبوك، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

ويقدم الصندوق تعريفاً عن إسهاماته في تنمية القطاع الزراعي، وإبراز جهوده لرفع كفاءته الإنتاجية سعياً لتحقيق الاستدامة في كافة الأنشطة التي يمولها، تعزيزاً لدوره التنموي وفق أهدافه الإستراتيجية وبالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة وإستراتيجية الأمن الغذائي في دعم وتنمية القطاع الزراعي والخدمات اللوجستية المرتبطة به والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والإسهام في تعزيز المخزون من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

ويستعرض صندوق التنمية أمام زوار المهرجان إلى جانب ذلك مبادراته التمويلية التي تتجاوز الـ 180 منتجاً تمويلياً يهدف إلى دعم المشاريع الزراعية التي لها أولوية في الإستراتيجية الوطنية للزراعة وإستراتيجية الأمن الغذائي، من خلال طرح حزمة تحفيزية ومرنة، تتعامل مع احتياجات هذا النوع من المشاريع من ناحية التمويل حسب السياسة الائتمانية للصندوق.