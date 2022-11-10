صندوق التنمية الزراعية يشارك في المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية “بيوفاخ 2022”

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شارك صندوق التنمية الزراعية في فعاليات المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية “بيوفاخ السعودية 2022″، الذي يعد أول معرض متخصص بالزراعة العضوية يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بهدف إبراز دور الجهات المعنية بتنمية وتطوير نشاط الزراعة العضوية، وزيادة الوعي بأهمية الزراعة العضوية وأسلوب الحياة المستدامة، ويمثل المعرض ملتقى لصناع الزراعة العضوية محلياً ودولياً والمتخصصين في المنتجات العضوية.

وأشار المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية حبيب بن عبدالله الشمري إلى أن مشاركة صندوق التنمية الزراعية تمثلت بجناح خاص للتعريف بالمنتجات التمويلية التي يقدمها الصندوق في مجال الزراعة العضوية، والأنشطة التابعة لها، حيث يستهدف التمويل الزراعة العضوية للبيوت المحمية، والزراعة العضوية المكشوفة، ويشمل: الأسمدة، والمخصبات، والبذور ومواد الإكثار الخضري، ومحسنات التربة، ومواد الوقاية، ومواد ووسائل المكافحة الميكانيكية والحيوية.

ودعا الشمري الراغبين بالحصول على تمويل الزراعة العضوية التقديم الآن من خلال تطبيق الصندوق الإلكتروني للجوال أو منصة الخدمات الإلكترونية، موضحًا بأنه يشترط للحصول على التمويل تقديم شهادة التوثيق العضوي أو وثيقة التحول (سارية الصلاحية) صادرة من إحدى شركات التوثيق المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك السجل الزراعي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا التمويل الذي يقدمه الصندوق يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الزراعة العضوية اهتمامًا وتطوراً ونموًا من خلال ارتفاع نسبة الإنتاج العضوي وزيادة نسبة المساحة الإجمالية للزراعة العضوية مع زيادة أعداد الحيازات، إضافة إلى تسجيل نسبة نمو عالية في قيمة الأغذية العضوية في الأسواق.

الجدير بالذكر أن الزراعة العضوية عبارة عن أسلوب للإنتاج الزراعي يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيًا أو مواد مشتقة منها.