صندوق التنمية الزراعية ينظم ورشة عمل بعنوان “القطاعات الاستثمارية الزراعية المستهدفة في السعودية وبعض دول أمريكا الجنوبية”

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عقد صندوق التنمية الزراعية اليوم ورشة عمل افتراضية بعنوان: “القطاعات الاستثمارية الزراعية المستهدفة في السعودية وبعض دول أمريكا الجنوبية ووسائل الدعم المقدمة” بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وهدفت الورشة إلى التعريف بالجهات المشاركة ووسائل الدعم المقدم منها إضافة إلى الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية وكيفية الاستفادة منها، إضافة إلى الاطلاع على تجربة الاستثمار الزراعي الخارجي السعودي في بعض دول أمريكا الجنوبية.

وشارك بالورشة متحدثون من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والمؤسسة العامة للحبوب، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، حيث تحدثوا عن الفرص الاستثمارية المستهدفة في السعودية وبعض دول أمريكا الجنوبية، إضافة إلى التسهيلات ووسائل الدعم المقدمة في مجال تعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمار المستدام في الأعمال الزراعية.

يذكر أن برنامج الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج هو برنامج تمويلي يقدمه صندوق التنمية الزراعية، بهدف المساهمة في الأمن الغذائي للمملكة من خلال تأمين إمدادات السلع الأساسية للمملكة، والمساهمة في الاكتفاء الغذائي للمحاصيل الأساسية، وإقامة الشراكات الإستراتيجية، وتحفيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار. وأهم المحاصيل الأساسية المستهدفة هي (الأعلاف الخضراء والذرة والقمح)، في حين تتضمن المحاصيل الثانوية منتجات (السكر، والأرز، وفول الصويا، وزيت الطعام، واللحوم الحمراء، والشعير)، ويشمل التمويل المشاريع الجديدة والتوسعة، ويتراوح حجمه بين 30 مليونًا و75 مليون دولار أمريكي.