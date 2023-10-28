صندوق التنمية السياحي ينظم جولة “اكتشف بُعد عسير” بأبها

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نظّم صندوق التنمية السياحي اليوم جولته التعريفية الثانية تحت شعار “اكتشف بُعد عسير” برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، وذلك بمقر جامعة الملك خالد بالفرعاء بحضور عدد من رواد الأعمال والمستثمرين في المجالات السياحية، إلى جانب صنّاع القرار من الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص بالمملكة.

وتهدف الجولة إلى إبراز منطقة عسير كأحد أهم الوجهات السياحية في المملكة، واستكشاف التنوع الكبير الذي تحتضنه تجاربها السياحية والفرص الاستثمارية بها، وتعزيز حزمة من المزايا التي تشكل قيمة مضافة للمشاريع السياحية من قمم شامخة ومكامن القوة التي تتمتع بها المنطقة من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة.

وشهدت الجولة العديد من الجلسات الحوارية تحدث فيها ممثلي وزارة السياحة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة تطوير منطقة عسير، وأمانة منطقة عسير، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج كفالة إضافة لصندوق التنمية السياحي للتعريف ببرامج الدعم المقدمة واستعراض العديد من قصص نجاح مستثمري السياحة في المنطقة.

وأكد رئيس قطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي وهدان القاضي, أن منطقة عسير من أهم الوجهات السياحية في المملكة، بما تمتلكه من مقومات النجاح لتكون وجهة سياحية رائدة، مشيرًا إلى أن هذه الجولة تستهدف مشاركة رواد الأعمال والمستثمرين الحلول التمويلية وغير التمويلية في الصندوق وبمشاركة شركاء التمكين والنجاح من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأسهم معرض جولة “اكتشف بُعد عسير” في التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي في المنطقة، ودور الصندوق المحوري مع جميع أطراف منظومة السياحة، لتمكين مستثمري القطاع الخاص ودعمهم تجاه تنمية القطاع.

وشارك في المعرض كل من وزارة السياحة، وهيئة تطوير منطقة عسير، والهيئة السعودية للسياحة، وأمانة منطقة عسير، وبرنامج جودة الحياة، وغرفة أبها، وأمانة منطقة عسير، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وشركة السودة للتطوير، وغرفة بيشة، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، وبنك التنمية الاجتماعية، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، وشركة الأمثل للتمويل، وشركة الرائدة للتمويل، ومنصة ليندو للتمويل، منصة مبات، وجامعة الملك خالد.

وتأتي جولة “اكتشف بُعد عسير” من صندوق التنمية السياحي ضمن جولات تعريفية لعدد من الوجهات السياحية في المملكة؛ بهدف تفعيل مفهوم الاستثمار بالسياحة فيها، وإبراز معالم وفرص الاستثمار عبر مجالاته المتعددة لما تمتلكه من مقومات سياحية، لتحفيز المستثمرين على خوض تجاربهم الاستثمارية، بما ينعكس إيجاباً على تنمية القطاع السياحي ويحقق التنمية المستدامة.