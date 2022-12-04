صندوق التنمية السياحي يوقِّع اتفاقية تمويل لإنشاء فندق 5 نجوم في عسير بتطوير شركة نماء الأعمال وبإدارة “إنتركونتيننتال”

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أعلن صندوق التنمية السياحي اليوم، توقيعَ اتفاقية تمويل مع مؤسسة نماء الأعمال للإيواء السياحي، لإنشاء مشروع فندق من فئة خمس نجوم بإدارة مجموعة IHG تحت العلامة التجارية “إنتركونتيننتال”، حيث يتضمَّن المشروع 163 وحدة فندقية تتكون من 120 غرفة و43 فيلا، وتتجاوز مساحة المشروع 18 ألف متر مربع في (الفرعاء) بمنطقة عسير، إحدى الوجهات السياحية المستهدفة؛ مما سوف يعزِّز من جودة الحياة في رحاب أبها، ويرفع من عدد السياح، ويضيف الرفاهية في طبيعة أبها الفريدة.

وجاء إعلان توقيع اتفاقية التمويل خلال فعاليات “منتدى عسير للاستثمار” المنعقد خلال المدة من 2 – 3 ديسمبر 2022م، بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، ومعالي وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي، الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبد الله الفاخري، ومالك “مؤسسة نماء الأعمال للإيواء السياحي مشبب بن علي آل حماس القحطاني.

ويتوافق المشروع مع أعلى المعايير العالمية، ويتميز بموقع جغرافي إستراتيجي حيث يبعد 22 كم عن مطار أبها الدولي، وثلاثة كيلومترات عن مدينة الملك خالد الجامعية، وقربه من المنتزهات مثل منتزه الأمير سلطان ومنتزه الحبلة ومنتزه دلغان.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي الفاخري: “تأتي الاتفاقية لاهتمام الصندوق بدعم الاستثمار السياحي في منطقة عسير وتطوير البنى التحتية للمناطق المستهدفة بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتأكيداً على التزام الصندوق في توفير الدعم اللازم لتطوير مشاريع متنوعة تواكب النهضة السياحية بالمملكة.”

من جانبه، قال مالك مؤسسة “نماء الأعمال للإيواء السياحي”، مشبب بن علي آل حماس القحطاني: “سعداء بتوقيع اتفاقية التمويل مع صندوق التنمية السياحي لتقديم مشروع فندقي في عسير والإسهام في رفع مستوى السياحة بالمنطقة، واستحداث مشاريع تسهم في النهوض بقطاع السياحة في المملكة.”

يذكر أن صندوق التنمية السياحي يعمل على تعزيز ودعم الاستثمارات والمشاريع في الوجهات السياحية المستهدفة عبر حزمة من البرامج والحلول التمويلية والتسهيلات التي يستهدف من خلالها تحفيز القطاع الخاص بما يسهم في ازدهار المستقبل السياحي بالمملكة.