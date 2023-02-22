صندوق التنمية العقارية يعلن عن فرص عمل في الرياض.. رابط التقديم

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أعلن صندوق التنمية العقارية – REDF، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي الامتثال:

المؤهلات والخبرات:

درجة بكالوريوس في التمويل والبنوك والتأمين أو المالية أو الإدارة والتنظيم او مايعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.

الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة).

مدير قسم حوكمة الهيئة:

المؤهلات والخبرات:

درجة بكالوريوس في القانون أو إدارة الأعمال او مايعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة

الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 6 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة).

مدير قسم مخاطر السوق والسيولة:

المؤهلات والخبرات:

درجة بكالوريوس في إدارة المخاطر أو إدارة الأعمال او مايعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة

الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 6 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة).

عن الصندوق:

صندوق التنمية العقاري السعودي هو صندوق عقاري تنموي غير ربحي، أنشئ بموجب المرسوم الملكي سعودي سنة 1394 هـ، ثم بدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم، ولغرض الاستثمار، اعتبارا من بداية العام 1395 هـ، وبرأسمال قدره مائتان وخمسون مليون ريال، ثم تضاعف هذا الرقم إلى أن بلغ اثنين وثمانين مليار وسبعمائة وتسعة وستين مليون ريال. مقره العاصمة الرياض.

طريقة التقديم:

أوضح الصندوق، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 16 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).