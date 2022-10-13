صندوق النقد الدولي يتوقع نمو 4.7 بالمئة للاقتصاد الجزائري

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رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الجزائري في عام 2022 إلى 4.7 بالمئة أي ضعف توقعاته السابقة التي كانت تراهن على نمو بنسبة 2.4 بالمئة.

وذكرت تقارير صحفية جزائرية اليوم نقلًا عن التقرير الأخير للصندوق حول الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة مع البنك العالمي، فإن نسبة النمو المتوقعة ارتفعت بـ 2.3 بالمئة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي.

وبالنسبة لعام 2023، يتوقع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي الجزائري بنسبة 2.6 بالمئة حسب التوقعات الجديدة لمؤسسة بريتون وودز التي يوجد مقرها في واشنطن.

وكانت التوقعات السابقة لشهر أبريل تراهن على نمو بنسبة 2.4 بالمئة.

من جهة أخرى، يرتقب أن ينتقل رصيد المعاملات الجارية للجزائر ليستقر في حدود 6.2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام (مقابل 2.9 بالمئة التي كانت متوقعة لشهر أبريل)، و 0.6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام خلال عام 2023 .