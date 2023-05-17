صندوق تنمية الموارد البشرية وجامعة الملك سعود يعقدان مؤتمراً صحافياً لتسليط الضوء على برنامج تأهيل المرشدين المهنيين

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يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع جامعة الملك سعود الأحد القادم، مؤتمراً صحافياً لتسليط الضوء على برنامج تأهيل المرشدين المهنيين، وذلك في مسرح المربع بقاعة العارض بمقر الجامعة بالرياض.

ويعدّ برنامج تأهيل المرشدين المهنيين الأول من نوعه في المملكة فيما يتعلق بالإرشاد المهني، ويهدف إلى تحسين وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع التعليمي، والإسهام في توظيف الكوادر الوطنية في مجال الأعمال في شتى التخصصات، إضافةَ إلى تعزيز جانب المشاركة المجتمعية في قطاع الأعمال، كما يُسهم في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية القدرات البشرية.

ويتضمن برنامج تأهيل المرشدين عدداً من ورش العمل الأولية التي تستهدف منسوبي القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي والمهتمين في الإرشاد المهني، كما يسعى إلى رفع الوعي بأهمية الإرشاد المهني وإكساب المنضمين المعلومات اللازمة.

وأكد مشرف برنامج إرشاد مهني في صندوق تنمية الموارد البشرية عبدالله الحسين, دور الصندوق الريادي والقيادي في أهمية تأهيل المرشدين المهنيين للإسهام في رفع القدرات البشرية السعودية وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المهنية.

وشدد الحسين على أهمية تعزيز المحتوى المحلي في الإرشاد المهني من خلال الشراكة مع جامعة الملك سعود, حيث سيتم استحداث شهادات ودرجات علمية في الإرشاد المهني، مشيراً إلى أن ذلك سيتم من خلال الشراكات مع القطاعات التعليمية والمهنية وتدريب المرشدين في مختلف القطاعات لرفع إنتاجية وقدرة السعوديين في سوق العمل.