صندوق تنمية الموارد البشرية ومجموعة “روشن” يوقعان اتفاقية لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالقطاع العقاري

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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض اتفاقية مع مجموعة “روشن” لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية للعمل في القطاع العقاري.

وقع الاتفاقية نيابة عن مدير الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، نائب المدير العام للعمليات بالصندوق عبدالله بن محمد النفيعي، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة “روشن” نسرين الدوسري.

وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية وتأهيل الشباب السعودي من خلال تصميم برامج تدريبية تمكنهم من الانخراط في الوظائف والمساهمة في نهضة القطاع العقاري.

وتقتضي اتفاقية الدعم مشاركة الصندوق في تكاليف التدريب في برامج تدريبية محددة لتنمية مهارات وقدرات الكوادر الوطنية للعمل في قطاع التشغيل والصيانة بوصفه من القطاعات الهامة التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز المكتسبات والمقدرات المحلية.

كما تنص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين على دعم تنفيذ برامج تدريبية مرتبطة بالتوظيف في مجال التشغيل والصيانة لمدة 12 شهراً لعدد 150 مستفيداً ومستفيدة وتوظيفهم في القطاع الخاص وضمان استقرارهم وظيفياً بعد إتمام فترة التدريب.

وتتضمن البرامج التدريبية تقنيات الصحة والسلامة البيئية وتركيب الأنابيب وتقنية اللحام وتوزيع وصيانة الشبكات الكهربائية وأنظمة التهوية والتكييف وتقنيات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وصيانة المرافق.