صندوق تنمية الموارد البشرية يحصل على 4 شهادات اعتماد دولية “آيزو ISO”

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حصل صندوق تنمية الموارد البشرية على أربع شهادات اعتماد دولية “آيزو ISO” ، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التميز المؤسسي والالتزام بأعلى المعايير العالمية في تقديم الخدمات للمستفيدين وتحقيق رضا العملاء.

وحاز الصندوق على شهادة ISO 10001 وتمثل المعيار الدولي للمبادئ التوجيهية ومدونات سلوك المنظمات لرضا العملاء وإرشادات أخلاقيات العمل، وشهادة 10002ISO، وتمثل المعيار الدولي للمبادئ التوجيهية لرضا العملاء للتعامل مع الشكاوى في المنظمات وإدارتها، وكذلك شهادة 10003ISO وتمثل المعيار الدولي للمبادئ التوجيهية لرضا العملاء لحل النزاعات خارج المنظمات وإدارة الصراعات، إضافة إلى شهادة 10004ISO وتمثل المعيار الدولي لإرشادات رضا العملاء للمراقبة والقياس.

ويأتي حصول الصندوق على تلك الشهادات، نتيجةً لجهوده المستمرة في الاستفادة من الممارسات العالمية في تحقيق رضا العملاء، وتبني سياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين وتطبيق أنظمة الجودة، وتنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية.