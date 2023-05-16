صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في مجال صناعة الأدوية

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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية، اتفاقية دعم مع شركة السعودية للقاحات الطبية، لتدريب وتنمية مهارات الكوادر الوطنية في مجال تطوير وصناعة اللقاحات الطبية والأدوية الحيوية، والإسهام في توظيفها وفقاً لمسار التدريب المهني في الصندوق، وذلك سيراً مع خطط التنمية الوطنية الراهنة، ودعماً لمبادرات رؤية المملكة 2030.

وتنص الاتفاقية على المشاركة في دعم تكاليف التدريب في البرنامج التدريبي المحدد في مجال التصنيع الحيوي؛ بهدف تأهيل الباحثين والباحثات عن عمل للالتحاق بالوظائف الإدارية والتشغيلية في المجال.

ووفقاً للاتفاقية؛ يدعم الصندوق نسبة 90% من تكاليف التدريب، ونسبة 50% من مكافآت المتدربين على ألا يتجاوز مبلغ دعم الصندوق للمكافاة 2000 ريال وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن عمل المرتبطة بالتوظيف.

وأكدت اتفاقية الدعم؛ على أهمية التعاون في مجال تقديم حلول التدريب للكوادر الوطنية؛ للإسهام في نمو صناعة اللقاحات الطبية والأدوية الحيوية على الصعيد المحلي، من خلال إمدادها بالقوى الوطنية المؤهلة والمدربة؛ تحقيقاً لمستهدفات الصناعة في القطاع الصحي.

واتفق الطرفان، على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون، ورفع تقارير دورية وتوصيات بشأن سير العمل.