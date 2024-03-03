صندوق تنمية الموارد البشرية يدعو الأفراد الراغبين لحضور لقاءات الباحة إلى التسجيل إلكترونيًا

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دعا صندوق تنمية الموارد البشرية الأفراد الراغبين في حضور ملتقى لقاءات الباحة الذي سينطلق الثلاثاء المقبل ويستمر لمدة يومين بجامعة الباحة، إلى التسجيل إلكترونيًا عبر الرابط: eservices.taqat.sa ، وذلك للاستفادة من البرامج والخدمات ومنتجات الإرشاد المهني والتدريب والتمكين.

ويأتي ملتقى لقاءات الباحة ضمن سلسلة لقاءات عقدها الصندوق في مناطق متفرقة بالمملكة؛ سعيًا إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ورفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال الجلسات العلمية، وورش العمل، والندوات، والمحاضرات التوعوية والإرشادية، إلى جانب تحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص؛ وإتاحة فرص تمكين تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

كما يتضمن الملتقى معرضًا مصاحبًا تقدم فيه المنشآت المشاركة فرص التوظيف لديها والموجهة للباحثين والباحثات عن عمل، إضافةً إلى مجموعة من جلسات إرشادية وتدريبية متنوعة.

ويشارك في الملتقى عدد كبير من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، حيث خصصت مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة لتقديم خدمات مباشـرة وموجهة لكل فئة.

ووفقًا للفئات المستهدفة؛ يتضمن الملتقى 5 مسارات هي: مسار الباحثين عن العمل؛ ومسار موظفيّ وموظفات القطاع الخاص؛ ومسار الطلاب والطالبات؛ ومسار أصحاب العمل؛ ومسار ريادة الأعمال.