صندوق تنمية الموارد البشرية يستعرض برامجه وخدماته ضمن ورشة عمل استضافتها “غرفة مكة”

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نظمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة ممثلة في لجنة الفنادق والسياحة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم، ورشة عمل بعنوان “التعريف ببرامج وخدمات صندوق تنمية الموارد البشرية”، وشرح برنامج دعم قطاع الضيافة السياحي لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشملت الورشة، التي قدمها صندوق الموارد البشرية، شرحاً عن البرامج والخدمات وبرنامج دعم الضيافة السياحي لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وآليات وطرق الاستفادة من البرامج والخدمات، حيث يهدف برنامج الضيافة السياحي إلى تمديد فترة من سبق دعمهم من قبل الصندوق، وأن يكون الدعم لنشاط الضيافة السياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقدم الصندوق من خلال الورشة شرحاً للبرامج والمنتجات المقدمة للمنشآت والتي شملت التدريب على رأس العمل، ومعاهد الشراكات الإستراتيجية، ودعم اتفاقيات التدريب المنتهية بالتوظيف “مهارات”، وأكاديمية القيادة، وكوادر الصحة والسلامة المهنية.

وتناولت الورشة ضوابط استحقاق الدعم، بالإضافة إلى برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، والتدريب الإلكتروني مدفوع التكاليف عبر منصة “دروب”.