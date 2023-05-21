صندوق تنمية الموارد البشرية يطلق برنامج تأهيل المرشدين المهنيين بالشراكة مع جامعة الملك سعود

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أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع جامعة الملك سعود؛ صباح اليوم، بمقر الجامعة، برنامج تأهيل المرشدين المهنيين بالتعاون مع المنظمة الدولية للإرشاد المهني”NCDA”، بحضور مدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، ونائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي.

ويعدّ برنامج تأهيل المرشدين المهنيين الأول من نوعه في المملكة فيما يتعلق بالإرشاد المهني، حيث يهدف إلى تحسين وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع التعليمي والمهني، والإسهام في توظيف الكوادر الوطنية في مجال الأعمال في شتى التخصصات، إضافةَ إلى تعزيز جانب المشاركةالمجتمعية في قطاع الأعمال، كما يسهم البرنامج في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية القدرات البشرية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي، في كلمة ألقاها نيابة عن معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر؛ أن البرنامج صُمم بشكل دقيق لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في القطاع التعليمي ومختلف القطاعات، حيث يأتي بالتعاون مع المنظمة الدولية للإرشاد المهني “NCDA” بصفتها أحد بيوت الخبرة في مجال التأهيل والتطوير المهني والوظيفي على المستوى العالمي، حيث سيسهم -بمشيئة الله- في دعم برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030، مثمناً حرص ودعم القيادة على تطوير ورفع كفاءة أبناء وبنات الوطن في مختلف الأصعدة.

وأفاد أن دور الجامعة ينصب على تحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع ورفع كفاءة المخرجات المتعلقة بالمتدربين وتحقيق الاستدامة، حيث ستطرح الجامعة بالشراكة المرتبطة بالارشاد المهني شهادة احترافية تكون هي الرائدة في هذا المجال محلياً، معرباً عن تطلع الجامعة أن يحقق المشروع هدفه التطويري من خلال الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة المرتبطة بتنمية القدرات البشرية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة.

من جانبه، أشار مدير عام الصندوق الجعويني؛ إلى أن إطلاق برنامج تأهيل المرشدين المهنيين جاء بهدف تعزيز وتطوير مهارات الكفاءات الوطنية في القطاع التعليمي والمهني، والإسهام في دعم استدامة التوظيف في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل؛ للإسهام في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية القدرات البشرية وتجاوز التحديات في التخصصات المطلوبة.

وقال: يأتي إطلاق برنامج تأهيل المرشدين استكمالاً لجهود الصندوق في مجال الإرشاد المهني، مستعرضاً الإنجازات والجهود التي تحققت منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى الآن فيما يتعلق بمبادرة الإرشاد المهني؛ حيث استفاد من منصة التوجيه والإرشاد المهني (سُبل) أكثر 342 ألف مواطن ومواطنة؛ بينما استفاد من مبادرة الإرشاد المهني عن بُعد نحو 11 ألف مستفيد ومستفيدة؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من مبادرة الإرشاد المهني في الجامعات أكثر من 85 ألف طالب وطالبة إلى جانب أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية.

وبين أنه استكمالاً للإنجازات؛ فقد استفاد من مشروع مقياس الميول المهنية أكثر من 64 ألف باحث وباحثة عن عمل؛ كما تضمن مسار الإرشاد المهني عقد ورش عمل بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي والمهتمين والمختصين بسوق العمل؛ حيث عُقدت أكثر من 136 ورشة عمل.