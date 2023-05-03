صندوق تنمية الموارد البشرية يطلق منتج دعم النقل لفئة ذوي الإعاقة من الذكور السعوديين

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أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية فئة جديدة للاستفادة من منتج دعم النقل (وصول) لتشمل فئة ذوي الإعاقة من الذكور السعوديين العاملين في القطاع الخاص؛ والذي يسهم بتغطية 80% من تكلفة النقل لكل رحلة من وإلى مقر العمل عن طريق تطبيقات النقل المرخصة؛ وذلك حرصاً من الصندوق على إضافة خدمات جديدة على منتجات الدعم؛ لتمكين العمل ودعم الاستقرار الوظيفي وزيادة نسب مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل وفقاً لخطط التنمية وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح الصندوق، في بيان صحفي اليوم، أن منتج دعم النقل (وصول) يستهدف المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص؛ والعاملين الذكور من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن منتج (وصول) يقدم دعماً مالياَ لمستفيديه يصل إلى 1100 شهرياً لمدة 24 شهراً؛ بينما يغطي المنتج مناطق المملكة كافة، ويهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وجودة وسلامة عاليتين من وإلى مقر العمل بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

وأفاد الصندوق أنه يمكن التسجيل في منتج دعم النقل (وصول) من خلال الرابط: https://www.hrdf.org.sa/Home .