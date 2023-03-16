صندوق تنمية الموارد البشرية يوقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

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وقّع صندوق تنمية الموارد البشرية أمس مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بهدف إيجاد تعاون إستراتيجي مشترك بين الطرفين لتمكين المنظمات غير الربحية من استقطاب الكفاءات الوظيفية واستبقائها في منظمات القطاع من خلال مبادرات وأدوات تقدم بالشراكة بين الجهتين.

وقّع المذكرة نائب المدير العام للأعمال بالصندوق فراس بن عبد العزيز أبا الخيل، ونائب الرئيس لقطاع النمّو المهندس عبدالمحسن التركي.

وتسعى المذكرة إلى رفع كفاءة الأعمال بالقطاع والعاملين به وتحقيق الأمن المجتمعي وتحسين جودة الحياة، والعمل على توطين الوظائف ورفع نسبة العاملين في القطاع غير الربحي وهو الدور المناط بالمركز الوطني للقطاع غير الربحي، في حين سيتولى الصندوق دعم مبادرات التأهيل والتدريب والتوظيف وتقديم الممكنات حسب الآليات المعتمدة.

وتركّز مذكرة التفاهم بين الصندوق والمركز على التعاون في ثلاثة محاور بشكل رئيس هي: إطلاق مبادرات مشتركة لدعم تنمية الكوادر الوطنية بما يتوافق مع برامج الصندوق وضوابطه، وإطلاق مبادرات لرفع الوعي بمهن القطاع غير الربحي، ووضع خطة تسويقية مشتركة بين الطرفين لتعزيز مهن القطاع غير الربحي واستفادة القطاع من برامج وخدمات الصندوق.

وأكد الطرفان أهمية عقد اللقاءات الوظيفية الدورية من أجل تعزيز التوطين في مهن القطاع، والعمل مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع على تطوير برامج وخدمات تحقق جذب لتعزيز وتنمية الكوادر الوطنية البشرية الوطنية في القطاع غير الربحي وتمكينه، والتنسيق المشترك بين الطرفين لإطلاق برامج ومبادرات مشتركة لدعم بناء المهارات للباحثين عن عمل بالقطاع غير الربحي من خلال برامج توظيف وتدريب تنعكس إيجابياً على توطين واستدامه العاملين في القطاع.