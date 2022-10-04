صندوق هدف يعلن 6,000 فرصة وظيفية

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تحت رعاية إمارة منطقة المدينة المنورة دعوته للحضور والاستفادة من 6,000 فرصة وظيفية وتعزيز معرفتك بحضور ورش العمل والندوات في ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022م بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى الملتقى:

– ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022م. تفاصيل: – عدد 6,000 فرصة وظيفية نوعية. – أكثر من 40 ورشة عمل للتدريب والتطوير. – عدد 13 قصة ملهمة من الشباب السعودي.

موعد الملتقى:

– بمشيئة الله يومي الأربعاء 2022/10/05م والخميس 2022/10/06م. مكان الملتقى: – المدينة المنورة – مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.

خطوات التسجيل:

1- تسجيل الدخول على البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

2- النقر على برامجنا.

3- اختيار لقاءات – لقاءات المدينة.

4- استكمال بيانات الملف المطلوبة واختيار المسار المناسب.