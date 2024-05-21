“صنوان” يعود بموسم جديد للإحتفاء بالنخب الأدبية والثقافية في الوطن العربي

المناطق_الرياض

يعاود برنامج “صنوان” لإستكمال سلسلة مواسمه المميزة ، مواصلاً توثيق مسيرة الرواد والمبدعين من الأدباء والشعراء والإعلاميين الذين أثروا المشهد الثقافي العربي، و يأتي هذا الموسم ليستكمل رحلة البرنامج في تسليط الضوء على الشخصيات الأدبية والفكرية التي ساهمت بشكل كبير في إثراء الثقافة العربية.

ويبث “صنوان” مساء كل سبت في تمام الساعة العاشرة على قناة السعودية من تقديم جابر القرني ، ويواصل البرنامج عرض حلقات حوارية عميقة توثق حياة ضيوفه بدءًا من مرحلة الطفولة والنشأة، مرورًا بإكتشاف مواهبهم وتطوير قدراتهم، وصولاً إلى تجاربهم الناجحة والفاشلة، وحتى مرحلة الإبداع والتألق، ويهدف البرنامج إلى جمع النخب الثقافية الباسقة وتقديم قصصهم الملهمة والمحفزة للمشاهدين، مستعرضًا الصعوبات والتحديات التي واجهوها والإنجازات التي حققوها.

ويُعتبر “صنوان” من البرامج الرائدة ضمن إنتاجات هيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث يتميز بجودة إنتاجية عالية وحوارات وثائقية تثري المشاهدين بمعلومات قيمة وأفكار جديدة، كما يعد هذا البرنامج إضافة قيمة ليس فقط لمتابعي الأدب والثقافة، بل لكل من يهتم بالتجارب الإنسانية الملهمة.

يُقدم “صنوان” نموذجًا يحتذى به في إبراز قصص النجاح والإبداع، مما يسهم في تعزيز مكانة الأدب والفكر في العالم العربي ويساعد على نشر الوعي الثقافي بين الأجيال الجديدة، ويأتي هذا الموسم ليعزز من نجاحات المواسم السابقة، مؤكداً التزام قناة السعودية وهيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم محتوى هادف وجذاب يعكس تاريخ وثقافة العالم العربي