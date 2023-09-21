صوت تسمعه قبل النوم قد يساعدك على تفادي مشكلة في القلب

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، أوضحت فيه عن مشاكل تحدث في قلب الإنسان عند سماعه لصوت معين.

وذكرت أن هناك أكثر من 18 مليون حالة وفاة كل عام بسبب أمراض القلب، وفقا للاتحاد العالمي للقلب.

وبينت أن هناك بعض العلامات تظهر بطريقة مختلفة وتكون بمثابة إنذار بأمراض القلب، ومنها سماع أصوات دقات القلب عند الشعور بالنعاس أو عند النوم.

وأفادت بأن نبض القلب المتسارع أثناء الرحلة يعد علامة على انخفاض ضغط الدم أو فقر الدم.