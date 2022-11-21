صورة الملك سلمان وولي العهد تزينان سماء الرياض في افتتاح بوليفارد وورلد

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افتتح تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، منطقة بوليفارد وورلد، أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض 2022، بدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأكثر من 120 تجربة و10 مناطق، تم انجازه في 82 يومًا.

وزينت سماء الرياض بصورة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان سماء الرياض، وسط عدد كبير من الزائرين.

عروض فوق الخيال

من جانب آخر، تداول المواطنون مقاطع فيديو توثق عروض ألعاب نارية فوق الخيال، وتجارب ترفيهية ساحرة لعدد من دول العالم من افتتاح منطقة بوليفارد وورلد اليوم.

تجارب ترفيهية

تتيح منطقة بوليفارد وورلد لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة، إضافةً إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وغيرها من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الفئات.

ويعيش زوار بوليفارد وورلد تجربة سياحية مختلفة، بين معالم الدول السياحية الشهيرة وتذوق أشهى الأكلات الإيطالية والفرنسية والإسبانية وغيرها من المطاعم العالمية، بالإضافة إلى التجول وسط عروض هوليود الحية والاستمتاع بالعروض الموسيقية المختلفة.