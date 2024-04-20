صورة تثير الجدل.. لحية رونالدو السبب

وانتشرت صور لنجم نادي النصر أثناء التدريبات بلحية طويلة، وهو ما أثار الجدل حول مدى صحتها وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.

صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت الحقيقة، مشيرة إلى أن أصل هذه الصور موجود على حساب رونالدو في حساب “انستغرام” منذ الأسبوع الماضي، أثناء تدربه مع زملائه بدون هذه اللحية.

وكتب أحد المتابعين: “تبدو جيدة عليه ولكني أعلم أن هذا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويبدو حقيقيا جدا”.

ورأى مشجعون آخرون الجانب المضحك من الصورة، مشيرين إلى أن رونالدو في الصورة يشبه زميله الدولي برناردو سيلفا، ونجم مانشستر يونايتد السابق مايكل كاريك.

وغاب رونالدو عن فوز النصر على الفيحاء (3-1)، اليوم الجمعة، في الدوري السعودي، بسبب الإيقاف.