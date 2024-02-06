صور ملوك المملكة برفقة الصقور تجذب زوار معرض الدفاع العالمي 2024

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جذبت صور ملوك المملكة برفقة الصقور، زوار جناح نادي الصقور السعودي في معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية؛ الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري، بتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وقدم النادي تعريفًا بإرث الصقارة الأصيل، كما أبرز في معرضٍ للصور العلاقة الوثيقة بين ملوك المملكة العربية السعودية والصقور؛ حيث يزدان جناح النادي بصورٍ للملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، والأمير سلطان، والأمير نايف، رحمهم الله جميعًا، وصورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الصقور في إحدى رحلات الصيد.

ويتيح نادي الصقور السعودي إمكانية التقاط الصور التذكارية مع الصقور، في المعرض الذي يشارك به أكثر من 750 جهة عارضة من 45 دولة، حيث يسعى إلى تعزيز مفاهيم بيئية ترتبط بها؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويستقبل الزوار في جناحه بمعرض الدفاع العالمي يوميًا، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة عصرًا.