صُنعت خصيصًا لـ “رونالدو”.. قصة الساعة التي ظهر بها كريستيانو بعد انتقاله إلى النصر

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصرالقادم حديثًا، ساعة فريدة تبلغ قيمتها 630 ألف جنيه إسترليني، وذلك تقديراً لانتقاله إلى العالمي، قد أحدثت الساعة ضجة كبيرة ذلك بسبب سعرها الثمين الذي بلغ حوالي 3 ملايين ريال.

مكونات ساعة رونالدو الجديدة

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، البرتغالي رونالدو حصل على ساعة جاكوب للاحتفال بنقله، وتم صنعها باللون الأخضر، حيث ترمز إلى المملكة العربية السعودية، وبها 338 حجرا كريما، وهي قطعة فريدة من نوعها.

وتعتير الساعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، 47 ملم × 15.85 مليمتر، وبدلاً من الزمرد، تحتوي الساعة على التسافوريت، وهو حجر كريم أخضر الذي يُعتقد أنه أغلى ثمار العقيق، وهو أكثر لمعانًا من الزمرد وأكثر ندرة بمقدار 200 مرة.

وتتميز الساعة بمظهر راقٍ وفاخر، وتباع بسوار من جلد التمساح، مع مقاومة للماء حتى 30 متراً،وتم تزويد الساعة بجهاز احتياطي طاقة لمدة 42 ساعة، كما أن ظهر الكريستال الياقوتي يساعد المستخدمين على رؤية الهيكل الداخلي بوضوح.

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