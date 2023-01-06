ضباب وانعدام الرؤية.. أمطار على الباحة

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هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة، شملت مدينة الباحة، وعدد من محافظاتها والمراكز التابعة لها، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

ودعت الجهات الأمنية، قائدي المركبات إلى توخى الحذر في ظل ما تشهده مدينة الباحة وعدد من المحافظات من ضباب كثيف أدى إلى انعدام الرؤية.

طقس اليوم في السعودية.. أمطار غزيرة وضباب كثيف

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول، على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والقصيم.

حركة الرياح وحالة البحر

أشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة، على الجزءين الشمالي والأوسط.

وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.