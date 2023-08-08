ضبط خمس مركبات خالفت أنظمة نقل فسائل النخيل بمنطقة عسير

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تمكَّنت فرق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة عسير (وحدة المجاردة) من ضبط سيارة محملة بأربع وعشرين شجرة من أشجار النخيل غير معروفة المصدر يتم نقلها بطريقة مخالفة في محافظة بارق.

وأوضح مدير عام فرع مركز “وقاء” بمنطقة عسير المهندس علي سلطان،أنه تم ضبط المخالفة من قبل المختصين وإتلاف فسائل النخيل وفق الطرق المعتمدة في هذه الحالة،فيما تم الرفع بمحضر ضبط المخالفة لمركز وقاء لاستكمال الإجراء وإصدار العقوبة المناسبة بحق قائد المركبة.

وأضاف” ضبطت فرق المتابعة أيضًا في وقت سابق من هذا الأسبوع أربع مركبات أخرى محملة بما يقارب من سبع وثمانين من فسلات النخيل بشكل غير نظامي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائدي هذه المركبات.

وأشار سلطان إلى أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى نظام الحجر الزراعي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وتفعيل نظام الحجر الزراعي الداخلي.

يذكر أن عقوبة نقل أشجار النخيل بطريقة مخالفة تصل إلى غرامة 50 ألف ريال وقد تتضاعف في حالة تكرار المخالفة.