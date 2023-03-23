ضبط عمالة تحضّر الوجبات الرمضانية بمواقع مخالفة في جدة

المناطق_جدة

أتلفت أمانة محافظة جدة 40 طنًا من المواد الغذائية والوجبات الرمضانية، أثناء ضبط سكن عمالة استغل في تخزين وتحضير الوجبات والحلويات الرمضانية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت سكن عمالة بحي “المحاميد” جرى استغلاله كمستودع لتخزين وتحضير المعجنات والحلويات الرمضانية.

تفاصيل الواقعة

كشفت الأمانة عن رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في تحضير وتجهيز المأكولات بجانب دورات المياه، وانتشار جميع أنواع الحشرات بالموقع ووجود مواد منتهية الصلاحية، بالإضافة لسوء التخزين وتدني مستوى النظافة.

وجرى مصادرة وإتلاف 40 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة، واتخاذ الإجراءات النظامية بالإغلاق الفوري للموقع المخالف.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة ورفع مستوى امتثال المنشآت.

وثمنت تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.