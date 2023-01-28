ضبط قائد مركبة يقود بتهور على أحد طرق نجران

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، ضبط قائد مركبة يقود سيارته بطريقة متهورة على الطرق السريعة بنجران.

القيادة بتهور

وأكدت الإدارة العامة للمرور، أنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بحقه وفقا للنظام.

الوقوف الخاطئ

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، أن الوقوف الخاطئ سبب في الازدحامات المرورية وهدر لوقت الآخرين.

ونشرت إدارة المرور على حسابها بموقع “تويتر” النتائج المترتبة على الوقوف الخاطئ للمركبات ومنها عرقلة حركة السير.

الوقوف الخاطئ يسبب:

ـ يعطل الآخرين.

ـ يعرقل حركة السير.

ـ غير آمن للمركبة.

ـ مخالف للأنظمة المرورية.