ضبط كمية قياسية من الكوكايين في ميناء روتردام

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ضُبطت في ميناء روتردام أكثر من 8 أطنان من الكوكايين داخل حاوية محمّلة بالموز آتية من الإكوادور، على ما أعلنت النيابة العامة الهولندية التي أكدت أنّها أكبر عملية ضبط للمخدرات في هولندا على الإطلاق.

وصودرت المخدرات التي تقدر قيمة إعادة بيعها بـ600 مليون يورو، في 13 يوليو (تموز)، لكنّ الخبر لم يُعلَن عنه من قبل بسبب التحقيقات التي كانت جارية.

وقالت النيابة العامة في بيان “في 13 يوليو (تموز) الفائت، صادرت الجمارك كمية من المخدرات ضمن أكبر عملية مصادرة تجري في ميناء روتردام”.

وأضافت، “ضُبطت 8064 عبوة من الكوكايين يبلغ وزن الواحدة منها كيلوغراماً واحداً، كانت مخبأة في 12 صندوق موز”، مشيرةً إلى أنه جرى التخلّص من هذه المخدرات.

وأوضحت أن الحاوية وصلت إلى روتردام من بنما.

وقال مدير الجمارك في روتردام بيتر فان بويتنن، في منشور عبر “اكس” (تويتر سابقاً)، “نجحنا مرة جديدة…في توجيه ضربة كبيرة لتجار المخدرات في الميناء”، واصفاً عملية المصادرة بـ”الهائلة”.

وتزاديت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب المخدرات عبر أوروبا بشكل كبير.

وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي التي تراقب المخدرات والإدمان في تقريرها السنوي في يونيو (حزيران) الماضي، إن ازدهار تجارة المخدرات في أوروبا يؤجج العنف والفساد في القارة.

وقالت، إن كميات قياسية من الكوكايين يتم ضبطها في أوروبا، حيث صادرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 303 أطنان في 2021. وأضافت أن روتردام وميناء أنتويرب البلجيكي هما الآن البوابتان الرئيسيتان للكوكايين من أمريكا اللاتينية في القارة.

ترافق توسع سوق الكوكايين مع تصاعد العنف والفساد في الاتحاد الأوروبي، حيث أدت المنافسة الشرسة بين المتاجرين بالبشر إلى ارتفاع معدلات جرائم القتل والترهيب.